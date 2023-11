Collector Horizon Forbidden West Black Friday

Session de rattrapage : si vous n’aviez pas encore fait le jeu ou attendiez une éventuelle baisse de prix, peut-être que l’offre pourrait vous tenter : l’édition collector de Horizon Forbidden West passe à seulement 159.99€ pour le Black Friday, contre les 199€ habituellement affichés. Une promotion d’une quarantaine d’euros, ce qui est tout de même rare sur un collector. On imagine que celui-ci n’a pas été écoulé comme cela avait été imaginé, ce qui pousse les revendeurs à refourguer leur stock.

Bonne nouvelle donc : le collector passe à 159.99€ sur Amazon et sur la Fnac, un prix plus attrayant qui vous permettra de jouer à cette exclusivité PlayStation 4 et PlayStation 5. On rappelle que cette édition collector regroupe :

Le jeu complet sur PS5/PS4 en numérique

Un Steelbook

Un mini-artbook

Des figurines pour Aloy et un Frappe-Défense

Des bonus numériques

On rappelle qu’une extension est sortie entre temps mais n’est pas présente dans ce collector. La livraison est quant à elle assurée rapidement après la commande.