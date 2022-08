L’Attaque des Titans : Un fan-game, bientôt sur l’Unreal Engine 5, fait un carton

La licence L’Attaque des Titans (ou Attack on Titan, voire Shingeki no Kyojin) a eu droit à des adaptations plus ou moins correctes en jeux vidéo, avec tout de même le sympathique Attack on Titan 2. Depuis sa sortie, on a plus vraiment vu d’autres jeux essayer de prendre la relève, alors comme bien souvent, il faut se tourner vers le savoir-faire des fans pour trouver un peu de nouveautés. Un développeur nommé Swammy fait en ce moment pas mal parler de lui, grâce à son jeu Attack on Titan qui remporte un franc succès, comme le rapport GamesRadar.

Un fan-game qui fait sensation

Swammy explique que son travail sur le jeu a commencé il y a de cela plus d’un an, en janvier 2021. Il a créé une démo d’un jeu Attack on Titan qui est ensuite devenu viral sur TikTok, ce qui l’a poussé à continuer son travail dessus.

Le jeu est aujourd’hui disponible gratuitement en téléchargement (en vous rendant sur le serveur Discord de Sammy), et si évidemment, il ne faut pas s’attendre à un jeu très finalisé, il reste jouable et plébiscité par la communauté, grâce à une bonne liberté de mouvement, un mode en vue à la première personne, et même du multijoueur.

Et cela ne va pas s’arrêter, puisque Swammy compte faire basculer le projet sur l’Unreal Engine 5, qui lui donnera encore plus d’outils. Il a déjà mis en ligne à quoi pourrait ressembler Eren Yager avec ce nouveau moteur.

Il faut bien entendu espérer que le jeu ne se fasse pas bloquer pour problèmes de droits, mais en attendant, vous pouvez toujours l’essayer gratuitement.