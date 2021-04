Last Stop sortira aussi sur Nintendo Switch en juillet

Anapurna Interactive a présenté deux jeux lors de ce Nintendo Indie World Showcase. Notre premier arrêt sera donc sur Last Stop, un titre développé par Variable State qui mélange destins entremêlés et surnaturel.

Dernier arrêt en juillet sur Switch

Annoncé en 2019 lors d’un évènement Xbox, Last Stop a fait reparler de lui récemment lors du showcase ID Xbox fin mars dernier avec des images de gameplay. On sait désormais qu’il sortira également sur Switch au mois de juillet prochain sans plus de précisions.

Il s’agit d’un jeu aventure/narratif se jouant à la troisième personne et se déroulant dans la ville de Londres. On y incarnera trois personnages, Donna, John et Meena, qui verront leurs vies changer à la suite de mystérieux événements surnaturels. Leurs histoires seront interconnectées, et il faudra les aiguiller en faisant différents choix de dialogue.

Last Stop sortira sur Switch, Xbox Series X|S, PS4 et PS5 en juillet 2021.