Last Stop dévoile six minutes de gameplay en vidéo

Annoncé il y a presque deux ans de ça, Last Stop, le nouveau du studio Variable State derrière le peu convaincant Virginia, a profité du showcase ID Xbox qui s’est terminé il y a quelques heures pour nous divulguer pas moins de six minutes de gameplay.

Du gameplay à la Telltale

Par le biais de cette nouvelle vidéo, nous suivons le périple de John et Jack, qui ont visiblement échangé leur corps à la suite d’un mystérieux événement surnaturel. Dans sa jouabilité pure, on sent l’influence Telltale Games avec un fort aspect narratif et les nombreux choix de dialogues qui pourraient amener à plusieurs embranchements – ce qui restera à vérifier pour le coup -.

On notera également quelques phases de QTE, et il est dommage que nous n’ayons pas pu voir de réelles séquences d’exploration. Cela dit, le titre de Variable State semble captivant à première vue, et on rappelle au passage que Last Stop nous plongera dans un Londres d’aujourd’hui.

Nous y incarnerons trois personnages distincts entre Donna, John et Meena, dont leur vie va précipitamment changer à la suite de mystérieux événements surnaturels. Il s’agira d’ailleurs de trois histoires interconnectées, et jouable à la troisième personne.

Pour rappel, Last Stop n’a toujours pas de date de sortie, et sortira sur PC via Steam et Xbox One.