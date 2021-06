Last Stop tracera sa route sur consoles et PC le 22 juillet

Vous êtes peut-être passés à côté de l’information étant donnée qu’elle est tombée peu de temps après la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest. Le jeu vidéo Last Stop a trouvé une date de sortie fixée au 22 juillet prochain. Le titre respecte donc sa promesse de sortir sur toutes les plateformes au cours de cet été.

Un petit trailer pour la route

La production du studio Variable State a donc trouvé son arrêt de bus. Une date qui d’ailleurs colle à quelques jours près à la conférence de son éditeur, Annapurna Interactive. Le jeu d’aventure solo à la troisième personne nous emmènera dans un Londres actuel et nous racontera l’histoire de trois personnages intimement liés, Donna, John et Meena. Une intrigue qui jouera donc principalement sur ses dialogues, son écriture et son scénario.

Rendez-vous le 22 juillet pour la sortie de The Last Stop sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.