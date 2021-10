Après une édition couronnée de succès en mars dernier, l’AG French Direct revient le 3 novembre à 17 heures. Nous sommes heureux de vous confirmer le retour de notre événement numérique dédié aux jeux vidéo francophones qui vous présentera de nombreux jeux vidéo francophones qui sortiront dans les mois ou années à venir. Découvrez les premiers détails de cette édition.

Une édition riche

Cette nouvelle édition de l’AG French Direct se tiendra le 3 novembre à 17 heures et proposera le programme le plus chargé jamais produit pour l’événement. Avec au programme une heure trente de présentation, cette nouvelle conférence numérique lèvera le voile sur de nombreux jeux, avec notamment des annonces de titres indépendants en exclusivité mondiale mais également des productions francophones majeures qui présenteront de nouvelles choses.

C’est la voix-off de l’animatrice et journaliste Salomé Lagresle qui vous guidera une nouvelle fois au fil de la conférence qui sera diffusée en simultanée sur YouTube, Twitch et Facebook ainsi que plusieurs partenaires. La présentation sera narrée et sous-titrée en français afin de permettre à chacun de découvrir les annonces mais sera aussi entièrement traduite en anglais pour que les personnes du monde entier puissent profiter du spectacle.

Une quarantaine de studios francophones ont répondu à l’appel et montreront leurs futurs jeux, parmi lesquels figurent :

Nacon

Dotemu

Hibernian Workshop

PID Games

Just For Games

Mi-Clos Studio

Isthar Games

Shiro Games

La liste est bien sûr non-exhaustive pour laisser un maximum de surprises le 3 novembre. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer l’événement. Un lien sera partagé 48 heures plus tôt pour ajouter un rappel et ne pas manquer les annonces.

Un post-show conséquent sur deux jours

Si l’ossature de la conférence numérique restera similaire à celle de mars dernier, cette nouvelle édition de l’AG French Direct développera son programme en post-show. A la manière d’un Nintendo Treehouse, l’AG French Direct se poursuivra avec de nombreux streams qui se dérouleront le mercredi 3 novembre, juste après la conférence principale, puis le jeudi 4 novembre dès 17 heures.

Vous pourrez découvrir du gameplay exclusif et suivre de nombreuses interviews tout en posant vos questions à la quinzaine de studios qui montreront leurs jeux en direct. Aux manettes de ces livestreams, on retrouvera ExServ, vidéaste et ancien journaliste, qui animera deux jours de streams. Le planning complet sera communiqué un peu plus tard.

Où regarder l’AG French Direct du 3 novembre ?

L’événement sera diffusé sur notre chaîne YouTube le 3 novembre à 17 heures. Vous pouvez dès à présent vous abonner et le lien de la conférence sera communiqué 48 heures avant l’événement. La conférence sera également diffusée via Facebook, Twitch et d’autres partenaires, mais le post-show sera lui uniquement retransmis sur YouTube.

Pas de panique donc si vous n’êtes pas là le Jour-J, un replay complet sera disponible dès la fin de la conférence. Et si vous êtes un peu perdus avec toutes les informations, vous pourrez retrouver l’ensemble des futures annonces, trailers et interviews sur notre page dédiée à l’événement.

Pour rappel, l’AG French Direct met en avant les créateurs francophones issus de studios indépendants ou de structures un peu plus massives. Soutenu par GOG.com, l’événement veut aider les talents de chez nous à montrer leurs futures productions. Rappelons que l’AG French Direct est un projet conçu, produit et autofinancé exclusivement par ActuGaming.