L’abonnement PlayStation Plus de 12 mois actuellement à 44.99€

Probablement pour célébrer le lancement de la PlayStation 5 ce 19 novembre, Amazon propose le retour de son offre imbattable sur l’abonnement PlayStation Plus. Si vous souhaitez vous réabonner pour l’année, par exemple, pour fêter la réception de votre console, c’est clairement le moment !

Le PlayStation Plus à petit prix

Dès aujourd’hui (et pour une durée encore indéterminée), Amazon propose l’abonnement PlayStation Plus de 12 mois à seulement 44.99€. Affiché habituellement à 59.99€, l’abonnement est donc bien plus abordable avec ce bon plan. Si vous souhaitez vous abonner à nouveau ou prolonger votre abonnement actif (sachant que vous pouvez cumuler), ne tardez plus.

On ne sait pas quand l’offre se terminera. Vous pouvez dès maintenant profiter d’une année supplémentaire et récupérer un code à utiliser sur le PlayStation Store. Rappelons que l’abonnement PS Plus est actif aussi bien sur votre PS4 que sur votre PS5 en utilisant le même compte PSN.

On rappellera que le PlayStation Plus permet de récupérer une vingtaine de jeux sur PS5 avec la PlayStation Plus Collection, dont God of War, The Last of Us ou encore Resident Evil 7. De plus, les abonnés auront droit à Bugsnax pour ce mois de novembre comme titre à récupérer, aux côtés de Hollow Knight et Shadow of War.