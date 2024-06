La version PC de The Last of Us Part II serait prête depuis un moment chez Sony

Une version en attente d’un moment propice ?

The Last of Us Part II sur PC, ce n’est sans doute qu’une question de mois aujourd’hui. Le remaster est sorti il y a peu de temps sur PS5 et Naughty Dog a tout intérêt à sortir cette nouvelle version sur PC, surtout en prévision de la saison 2 de la série produite par HBO.

L’existence du projet n’a pas besoin d’être confirmée étant donné qu’elle coule de source, mais billbil-kun vient aujourd’hui nous donner plus d’informations via Dealabs. Dans un nouvel article, l’insider déclare que cette version PC est bien en développement, et mieux que cela, elle serait déjà prête. Le développement du jeu serait terminé depuis novembre 2023 selon billbil-kun, soit depuis un sacré bout de temps maintenant.

On peut alors supposer que Sony voulait avant tout favoriser la version PS5 sortie en début d’année, avant de laisser le champ libre à cette version PC. On peut néanmoins parier que si cette version est véritablement prête, elle pourrait sortir juste après la version PC de God of War Ragnarok en septembre prochain. Réponse dans quelques mois.