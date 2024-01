La tendance des licenciements et des fermetures de studios devrait continuer jusqu’en 2025

Avec toutes ces personnes virées du jour au lendemain, on en arrive à un triste constat qui est celui de nous rendre compte qu’environ 4 000 personnes ont été licenciées dans le jeu vidéo depuis… le 1er janvier. C’est déjà presque la moitié du nombre de licenciés de l’année dernière en un (triste) temps record. Et malheureusement, cette tendance devrait se poursuivre, comme le déclarent des leaders de l’industrie en off chez GamesIndustry.biz.