La PS5 est enfin de retour en stock à son prix normal

Quand Sony nous a promis en début d’année que les choses allaient revenir à la normale pour ce qui est de la vente de la PS5, on avait encore bien du mal à y croire. Mais effectivement, on a pu constater que les stocks mettaient plus de temps avant d’être épuisés, ce qui laissait enfin une chance au public de se procurer la console sans trop de tracas. Il n’aura fallu « que » deux ans pour que la situation s’améliore, mais acheter une PS5 via une boutique en ligne commence à être moins compliqué. On en a l’exemple maintenant avec le retour de la console PS5 à son prix normal.

Où trouver une PS5 ?

Trouver une PS5 n’est peut-être plus si difficile si on accepte de payer un bundle, mais trouver une console « nue », vendue à son prix conseillé et sans autre accessoire pour venir faire gonfler la facture, c’est plus rare. Les stocks ne tiennent généralement pas bien longtemps, mais depuis quelques jours, Amazon semble avoir beaucoup de PS5 à nous vendre.

Il est en effet possible d’acheter la PS5 dès maintenant sur Amazon au prix de 549,99 €. On parle bien de l’édition standard de la machine, celle vendue avec un lecteur blu-ray.

On imagine que les stocks ne vont pas durer éternellement et cet article pourrait être rendu caduque dans quelques instants, mais puisque les stocks ont tenu plusieurs minutes, il ne faudra pas hésiter à surveiller ce lien ci-dessus pour voir quand la console reviendra à la vente, ce qui pourrait arriver de plus en plus vite. Sinon, retrouvez ci-dessous un bundle avec God of War Ragnarok affiché à 619,99 €.