Test Razer Hammerhead Hyperspeed PS5 – Des écouteurs sans-fil confortables et polyvalents

Les écouteurs sans-fil se sont rapidement imposés dans le quotidien, remplaçant peu à peu les classiques versions filaires. Grâce à une nouvelle entrée dans la gamme des Hammerhead, la marque Razer propose une nouvelle façon de jouer et compte bien offrir une alternative aux joueurs consoles avec les écouteurs sans-fil Razer Hammerhead Hyperspeed. Vendus à 179.99€, sachez qu’ils existent en deux versions : une sous licence officielle Xbox et une sous licence officielle PlayStation. C’est d’ailleurs cette dernière que nous avons pu essayer durant plusieurs semaines.

Packaging et design

Premier bon argument d’un point de vue esthétique, Razer a bien cerné l’identité de chaque console de salon. Ainsi, les Razer Hammerhead Hyperspeed PS5 reprennent ce blanc immaculé dominant avec un soupçon de noir qui caractérisent la dernière console de Sony afin d’offrir un ensemble harmonieux visuellement parlant. Cela commence par la boîte qui indique très clairement quel est votre « camp ». À l’intérieur, nous avons un ensemble de pièces assez fourni, avec : les écouteurs, le boitier de recharge, 3 paires d’embouts de différentes tailles (dont une déjà présente sur les écouteurs), un dongle USB-C et un câble USB-C vers USB-A. L’ensemble est bien disposé et bien emballé, rien à redire là-dessus.

En revanche, il faut être conscient des différences entre la version PlayStation et la version Xbox. D’un point de vue purement technique et pratique, ce sont les écouteurs Xbox qui l’emportent face à la version PlayStation. Sachez que les deux versions sont compatibles PC, Mac, PS4, PS5, Switch, smartphones et tablettes. Contrairement à leur « rivale », les Hammerhead PS5 ne profitent pas d’une compatibilité sur les consoles Xbox, de plus les écouteurs Hammerhead Xbox disposent d’un adapteur USB-C/USB-A pour le dongle que la version PlayStation n’a pas.

Évidemment, ces différences ne sont pas très problématiques dans la mesure où il est rare de posséder les deux consoles à la fois, mais il est tout de même important de le savoir afin de faire le bon choix selon vos besoins. Pour en profiter plus facilement sur PC par exemple, l’adapteur n’aurait pas été de trop. Toujours est-il que le design des Razer Hammerhead Hyperspeed PS5 est très agréable à l’œil, en particulier sa station de recharge qui garde le même coloris tout en arborant le logo PlayStation en son centre. Il est tout de même dommage de ne pas avoir un petit emplacement pour ranger le dongle. Celui-ci est assez petit et il est donc assez facile à perdre, d’autant que nous verrons par la suite qu’il n’est pas toujours évident de le laisser branché constamment sur la console.

Razer impose sa patte directement sur les écouteurs avec leur logo présent sur les parties tactiles. Celui-ci peut d’ailleurs s’illuminer grâce au Razer chroma RGB qui vous permet un grand choix de couleurs et d’effets. Le design est en définitive très réussi et se marie parfaitement à l’écosystème PlayStation.

Prise en main et performances

Que ce soit via la connexion Bluetooth 5.2 ou la technologie sans fil HyperSpeed grâce au dongle, l’appairage s’effectue sans souci. Il y a tout de même un petit hic là-dessus étant donné qu’il n’est pas possible de se connecter via le dongle lorsque l’appareil est en Bluetooth et vice versa. Aucun souci pour couper le Bluetooth sur son téléphone par exemple, mais le fait de devoir constamment enlever le dongle de la console est assez embêtant d’où notre remarque précédente sur l’absence de rangement pour cette petite pièce.

L’un des gros avantages pour ce genre d’appareils, c’est bien entendu la discrétion et le confort qu’ils procurent. Les écouteurs sont légers et rentrent directement dans vos oreilles ce qui permet d’éviter tout risque de chute (ou de peur d’une chute). La polyvalence est l’un de ses plus gros atouts puisque nous pouvons en profiter dans les transports en jouant sur smartphone par exemple, ou encore à la maison sur la PS5 afin d’être plus léger comparé à un casque classique qui se ressent bien plus physiquement.

Au niveau des performances sonores les Razer Hammerhead Hyperspeed PS5 s’en sortent plutôt bien, sans pour autant crever le plafond. Ils tiennent en tout cas leurs promesses en jeu, avec une qualité audio satisfaisante et une faible latence grâce à la connexion sans fil de 2,4 GHz. Que ce soit sur Fortnite, Apex Legends ou Rocket League, le rendu est à la hauteur surtout en matière de compétition avec l’importance du son pour bien situer ses adversaires. On ne prendra pas ce produit en premier lieu pour écouter de la musique sur son smartphone, mais il reste très correct pour cet usage ou encore pour regarder des films. Même à haut volume, les médiums et les graves sont assez clairs, mais le plus important est que Razer propose une application vous permettant de faire vos réglages avec différents profils par défaut et via un égalisateur.

Microphone et durée de vie

On sera tout de même un peu plus mitigé concernant l’ANC (la technologie d’annulation active du bruit) qui remplit bien son office mais n’est pas aussi performant qu’espéré pour cette gamme de prix. Même chose pour l’ENC concernant le microphone sensé réduire les bruits de fond et autres sons indésirables. Cela ne fonctionne pas toujours, en revanche la qualité du micro reste correcte pour communiquer rapidement en ligne. Difficile tout de même de faire mieux qu’un bon casque gaming sur ce plan.

Notre dernière impression en demi-teinte concerne la batterie qui se révèle assez courte lors de longues sessions de jeu. On tourne aux alentours des 3 heures consécutives avec la technologie sans fil HyperSpeed en désactivant l’éclairage RGB et en laissant l’ANC activée ce qui est assez peu. Il s’en sort mieux en Bluetooth avec maximum 5 à 6 heures d’autonomie (tout dépend aussi du volume) en désactivant le tout. Heureusement, la station de recharge rallonge grandement la durée de vie tout en rechargeant vos écouteurs assez rapidement (jusqu’à 26 heures supplémentaires en Bluetooth d’après la marque avec l’ensemble ANC/éclairage désactivés). Cela vous permet de tenir assez facilement la journée malgré ces pauses forcées si vous jouez sur consoles.