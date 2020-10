La PS5 démontée pièce par pièce dans une vidéo officielle

Si vous êtes passionnés par la technologie, ou que vous attendez simplement avec impatience la sortie de la PS5, cette nouvelle vidéo devrait vous intriguer. Après des premiers essais chez les YouTubeurs japonais, Sony nous propose ici un démontage en règle de sa prochaine console, afin que l’on puisse avec un meilleur aperçu de la bête ainsi que des pièces qu’elle renferme.

Voici la vidéo de démontage officielle de la #PS5, sous-titrée en français !

Découvrez de plus près la technologie nouvelle génération de la PS5 et l'apogée de 5 ans de développement et conception. Plus d'infos : https://t.co/KAH2CrRiJB pic.twitter.com/bfLRdwBrvk

— PlayStation France (@PlayStationFR) October 7, 2020