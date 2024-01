La prochaine console de Nintendo pourrait opter pour un écran LCD ou lieu d’un OLED

On trépigne d’impatience à l’idée que Nintendo dévoile sa prochaine machine, afin que l’on puisse en parler de manière plus concrète qu’aujourd’hui. L’officialisation semble se rapprocher à grands pas, mais on reste dans l’attente, même si des indices assez crédibles commencent à s’accumuler. Comme chez l’entreprise Omida et son analyste Hiroshi Hayase (relayé par Bloomberg), qui s’est intéressé aux prévisions de ventes à venir de petits et moyens écrans sur le marché, lui permettant ainsi d’analyser les stocks en cours de production dans l’industrie pour savoir vers quoi s’orienterait Nintendo pour sa Nintendo Switch 2.