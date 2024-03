PS5 : Une nouvelle mise à jour pour trouver des guides de jeu créés par d’autres utilisateurs

Envoyez vos vidéos de jeu pour guider les autres

Sony veut améliorer son système d’aide, mais l’entreprise sait que cela passera l’entraide communautaire. Ce système ne remplacera pas l’ancien, mais le complétera. Vous retrouverez des vidéos générées par les utilisateurs pouvant vous guider dans différents endroits d’un jeu, en plus des vidéos créées par les studios eux-mêmes (qui sont très rares en dehors des PlayStation Studios). Les clips laissés par les joueurs et joueuses seront soumis à un système d’évaluation, ce qui va aider à mettre en avant les plus utiles et non ceux qui n’apportent rien ou peu de choses.

Et si vous souhaitez contribuer à ces guides, pas besoin de vous casser la tête. Vous pouvez paramétrer des captures automatiques qui seront enregistrées et envoyées dès lors que vous réussirez divers objectifs en jeu. Ces vidéos ne resteront pas sur votre disque dur et seront directement envoyées en ligne. Vous pourrez paramétrer un nombre maximal de vidéos à envoyer par mois. Notez que les vidéos comporteront seulement les images et le son du jeu, pas celui de votre micro.

Cette mise à jour est promise pour cette année, mais aucune date précise n’a été donnée pour le moment. Elle passera probablement par une phase de bêta avant d’être proposée à tout le monde, sachant qu’aucun abonnement au PlayStation Plus ne sera demandé pour en profiter.