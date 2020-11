La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée est désormais disponible

Bandai Namco s’est associé une nouvelle fois à Outright Games et Nickelodeon pour produire une nouvelle aventure pour la Pat’ Patrouille, intitulée La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée. Ce nouvel épisode est disponible depuis aujourd’hui, et nous montre quelques secondes de vidéos pour fêter cela.

La Super Patrouille est là

Pat' Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée est disponible aujourd'hui sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC !

Rejoignez les héros à quatre pattes et accomplissez des super-missions en coop pour sauver la Grande Vallée 🐶

👉 https://t.co/AN29ZO908O

Le dessin anime préféré de nombreux enfants revient donc avec un nouvel opus videoludique, où Chase, Marcus, Stella et les autres se retrouvent dotés de super-pouvoirs suite à l’impact d’une météorite dans la Grande Vallée.

Le titre est composé de 13 missions et de 4 mini-jeux, et permet de varier les plaisir avec plusieurs gameplay différents, étant donné que chacun de nos héros dispose de ses propres capacités. En plus de cela, un mode coopératif permettra de jouer entre amis ou en famille pour mieux apprécier l’aventure à plusieurs.

