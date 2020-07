La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée

La Pat’ Patrouille - La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée est un jeu vidéo basé sur le dessiné animé Paw Patrol. La série d'animation de Nickelodeon revient sur consoles et PC et permet de retrouver l'ensemble des super-chiots dans une aventure exclusive. Cet épisode propose du jeu à 1 joueur ou en coopératif en famille ou entre ami(e)s et il faudra mener à bien sept missions différents. Sept mini-jeux sont aussi présents.