La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée annoncé, les infos

Fin 2018, Bandai Namco s’était rapproché de Outright Games et de Nickelodeon pour proposer Paw Patrol : La Pat’Patrouille en mission, une adaptation en jeu vidéo de la série d’animation. Le même partenariat vient d’être signé pour une toute nouvelle aventure avec La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée qui vient d’être annoncé. Date de sortie, consoles concernées, premières informations, on vous dit tout.

Avec de la coopération

Tout comme le premier volet, il s’agit d’un jeu de plateforme jonché d’énigmes qu’il faudra passer avec nos chiots. Le casting complet est présenté avec Chase, Ruben, Marcus, Everest, Stella, Rocky, Zuma ou encore Tracker, et l’histoire nous permettra de prendre part à un total de sept missions (ainsi que sept mini-jeux).

La plus grande nouveauté réside cependant dans la présence d’un mode coopératif : s’il est possible de faire les niveaux seul(e), il sera également faisable d’y jouer avec quelqu’un (jusqu’à 2 joueurs) en coopération locale, sur le même écran. Pour ce qui est du scénario, on reste sur une intrigue bon enfant. Nos super-chiots vont devoir secourir des personnes en besoin, en passant de la Tour de Contrôle à la Station de sport d’hiver de Jake, et l’on nous parle d’une météorite qui aurait conféré aux chiots de nouveaux pouvoirs.

Bref, Bandai Namco et Outright Games ne semblent pas se fouler (en reprenant quelques plans séquences similaires au premier volet dans la bande-annonce notamment), mais tout comme son prédécesseur, La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée s’annonce comme un incontournable pour vos enfants. Sortie prévue le 6 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.