Avec ce confinement nous avons pu retourner nous plonger dans nos bibliothèques. Et nous avons retrouvé cette magnifique anthologie, La Passion du Manga, sortie le 19 février 2020 (erratum sur l’image de présentation). Fondée en 2000, la maison d’édition Pika est rapidement devenue l’une des principales maisons d’édition françaises de mangas avec plus de 1 800 titres dans leur bibliothèque et presque 300 nouveautés chaque année. Ils ont également un système de simultrad pour proposer la traduction des chapitres de vos œuvres favorites à J+1 par rapport à la sortie japonaise.

Grâce à cette renommée nationale, elle a pu donc coopérer avec les plus grands noms du manga depuis 20 ans. Même si vous n’êtes pas très familier avec l’univers nippon vous avez forcément entendu parler d’au moins une des séries présentes dans le catalogue très fourni de l’éditeur.

Vous retrouverez notamment :

Pour les plus anciennes Sailor Moon et GTO (entre autres)

Les très connues Fairy Tail, L’Attaque des Titans, Sakura Card Captor

Les uns peu moins connues mais très qualitative Space Brothers, Bakemonogatari, The quintessential quintuplets

Nous vous avons déjà parlé d’artbook de temps à autres sur le site, nous allons donc tenter de décortiquer celui-ci pour voir si ce recueil vaut les 29,99 euros qu’il faut débourser pour l’acquérir. Connaissant la qualité des œuvres Pika on peut se douter du résultat mais nous allons être le plus objectif possible.

Une lettre d’amour des auteur(e)s à tous les fans de manga !

Pour cet anniversaire Pika a décidé de nous faire une rétrospective de ces 20 années passées à travailler et collaborer avec les plus grands auteurs nippons. L’éditeur français a donc décidé de réaliser une anthologie de 20 ans à travers 20 auteurs et dessinateurs très célèbres tels que :

Hiro Mashima : auteur et dessinateur de Rave, Fairy Tail et Eden’s Zero pour ne citer que les plus connus

Boichi : auteur et dessinateur de Sun Ken Rock, Origins, Dr Stone

Kanome Shirahama : auteure et dessinatrice de Divines : Eniale & Dewiela, L’atelier des sorciers

Déjà il faut se le dire, le livre en lui même est vraiment très beau et se mariera très bien dans votre bibliothèque ou mangathèque à condition d’avoir un minimum de place. En effet, on se retrouve avec un recueil de dimension 24cm par 32cm et comprenant 46 pages sous la forme d’un dépliant. Si au premier abord cela paraît peu (et à juste titre) il faut surtout se dire que c’est un recueil d’ex-libris que vous pourrez afficher où bon vous semble, cela vous fait donc 20 illustrations de très grande qualité au format A4 que vous pourrez détacher du livre.

En effet vous pourrez enlever sans aucun soucis vos illustrations favorites pour les mettre fièrement sur vos mur. Pika a pensé à tout : tous les ex-libris sont également imprimés sur le livre. Et au dos de chacun se trouve une brève biographie ainsi qu’un résumé de toute l’oeuvre de l’auteur. Vous retrouverez également un mot de remerciement et message d’anniversaire de cet auteur envers Pika et ses fans français.

Faut-il craquer pour La Passion du Manga ?

Si cette anthologie n’est pas très fournie niveau lecture c’est principalement car c’est avant tout une oeuvre visuelle, ce n’est pas un artbook que vous achèterez pour découvrir des informations ou lire des compléments sur les mangas présents dans ce livre.

Alors certes c’est un cadeau d’anniversaire de Pika pour lequel il va nous falloir payer, mais après tout, n’est-ce pas également pour les remercier de nous accompagner et nous permettre de découvrir depuis 20 ans cet univers fantastique qu’est le manga que nous avons pris La Passion du Manga ?