Que l’on ait adoré Death Stranding ou détesté, une chose est sûre : le dernier né d’Hideo Kojima n’a laissé personne indifférent. D’un côté cité comme un chef d’œuvre vidéoludique quand d’autre en parle comme d’un «walking simulator», Death Stranding a marqué la fin de l’année 2019. Si vous étiez passé à côté de ce titre, sorti le 8 novembre dernier, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet, vous permettant de vous imprégner de l’ambiance.

Traduit intégralement en français, cet artbook est sorti le 29 janvier dernier dans nos contrées, et c’est Bragelonne qui s’est chargé de le diffuser au plus grand nombre. Bragelonne qui nous a tout récemment fait plaisir avec The Witcher – Le dernier vœu, c’est cette fois un artbook qui est à l’honneur : Tout l’art de Death Stranding. À travers 256 pages, vous allez pouvoir découvrir, ou redécouvrir, tout cet univers tellement unique : premier concept-arts, scènes du jeu abandonnées, décorticage complet des Échoués, …

En bref, une véritable bible pour les adeptes de l’univers d’Hideo Kojima qui vous promet «une véritable odyssée au cœur de paysages ravagés envahis par des créatures d’un autre monde». Avec une couverture magnifique, et un livre d’une taille et d’une qualité sans pareille, le contenu veut-il le détour ?

Une plongée dans l’univers d’Hideo Kojima

La chose la plus marquante de l’univers de Death Stranding, c’est l’ambiance. D’une part, la bande-son reste magnifique mais les graphismes et l’immensité du monde que vous allez traverser vous sautent aux yeux et vous accrochent dès les premières heures de jeu. Et Tout l’art de Death Stranding vous permet de replonger dans cette univers, aussi riche que beau. Et qui de mieux pour en parler que Yoji Shinkawa, le directeur artistique de Death Stranding, qui s’est exprimé sur cet ouvrage :

Ce livre offre une plongée dans les méandres créatifs de Death Stranding, et révèle les premiers concepts artistiques, leur évolution progressive jusqu’au rendu final. Tout l’art de Death Stranding est une lecture indispensable pour comprendre l’univers imaginé par Hideo Kojima

Tout l’Art de Death Stranding est découpé en 2 grosses parties : personnages et lieux. Dans la première partie, vous retrouverez les personnages principaux du jeu, interprétés en jeu par des acteurs bien connus comme Norman Reedus, Guillermo Del Toro ou bien la très française Léa Seydoux qui incarne Fragile. Mais pas que !

En effet, tous les autres personnages secondaires seront également là, notamment certains ennemis comme les Échoués ou bien les MULEs. Si vous adorez les Échoués autant qu’ils vous effraient, vous découvrirez des concepts alternatifs, abandonnés au profit des Échoués que l’on connait si bien, mais qui se seraient avérés tout aussi effrayant ! La qualité des dessins en est pour le moins bluffante. Les fans de Death Stranding en auront pour leur compte !

Ces 256 pages regorgent de petites anecdotes sur la création du jeu à travers différents concept-art qui ont permis d’aboutir aux graphismes finaux. Vous adorez le look du grand méchant Higgs ? Vous pourrez retrouver les premières ébauches du personnage en croquis jusqu’aux dessins finaux, en passant par un grand nombre d’étapes intermédiaires. Vous pourrez même découvrir des dessins conceptuels abandonnés ou modifiés, qui rajoutent un peu de contenu à tout cet univers, déjà bien riche. Vous serez littéralement plongés dans les coulisses de la création du jeu d’Hideo Kojima. Et que dire des croquis et dessins de Fragile, interprétée par Léa Seydoux en jeu … De toute beauté !

Un livre beau et imposant

Dès la réception et la prise en main de l’objet, on ne peut qu’être unanime : le livre est magnifique. Que ce soit la couverture, ou même le format rectangulaire (mais qui risque de ne pas passer dans votre bibliothèque Billy …), Tout l’art de Death Stranding en impose ! Tout le travail de Kojima Productions se fait ressentir au fil des pages. Retrouver tout ce travail sur papier glacé vous invite littéralement à le feuilleter, à grignoter par ci par là différents dessins et portraits, et vous invitera peut-être à reprendre votre manette afin de retourner dans ce monde dévasté.

Pour un prix de 29,90€, l’artbook de Bragelonne se classe plutôt du côté des artbooks accessibles à de nombreuses bourses. Niveau qualité/prix, on peut clairement dire en toute objectivité qu’il se situe dans le haut du panier.

Alors certes, comme la plupart des artbooks et des dérivés de différentes licences, cet ouvrage s’adresse exclusivement aux personnes ayant accroché avec l’univers de Death Stranding. Il serait trivial de dire que ceux qui ont détesté cette œuvre vidéoludique n’aurait aucune raison d’acheter cet ouvrage. Comme dit précédemment, Death Stranding n’a laissé personne indifférent et a reçu son lot de critiques très négatives.

Disponible dans une unique version, Tout l’Art de Death Stranding est clairement indiqué à toutes les personnes ayant vécu Death Stranding comme une expérience à part. Tantôt déroutante, tantôt fascinante, l’expérience Death Stranding restera dans les annales, et cet artbook est clairement l’ouvrage à posséder.