Ubisoft réaffirme étudier toutes les éventuelles propositions de rachat, mais veut rester indépendant

La question d’un rachat potentiel d’Ubisoft est sur toutes les lèvres en ce début d’année 2022, étant donné que les acquisitions surprises de gros éditeurs fusent dans tous les sens. Dans ce climat de consolidation, Ubisoft est donc forcément très convoité, et si l’éditeur avait déclaré être ouvert à des propositions, la famille Guillemot semble faire en sorte de garder le monopole en s’associant à des sociétés d’investissements pour empêcher un rachat massif. Le bilan financier de l’éditeur, dévoilé hier, a justement permis de faire un point sur la question.

Ubisoft est ouvert à l’idée, mais pas trop

Dans son rapport (relayé par Eurogamer), qui indiquait notamment son calendrier de jeux à venir pour cette année fiscale 2022/2023, Ubisoft a réitéré son ouverture à de potentielles offres, tout en prévenant que ce n’est clairement pas une priorité selon Yves Guillemot :

« Il y a eu beaucoup de discussions autour de la consolidation dans l’industrie, et chez Ubisoft en particulier. Comme nous l’avons dit en février dernier, nous avons tout ce qu’il faut pour rester indépendants. Nous avons le talent, la taille industrielle et financière, et un large portefeuille de licences puissantes pour créer massivement de la valeur dans les années à venir. Cela nous permet d’établir un partenariat stratégique avec les plus grands acteurs du divertissement et de la technologie. »

Guillemot tourne ensuite toutes les rumeurs d’une acquisition à l’avantage d’Ubisoft, puisqu’il estime que ces discussions « mettent en évidence le véritable attrait et la valeur » des équipes de l’éditeur.

S’il affirme que toutes les propositions seront étudiées par le comité de direction, un rachat ne semble pas être à l’ordre du jour. Pour l’instant ?