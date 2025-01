La deuxième partie de Lost Records: Bloom & Rage, le prochain jeu de DON’T NOD, prend du retard

Si vous n’aviez pas suivi la manière dont sera découpé le jeu, sachez que Lost Records: Bloom & Rage sera divisé en deux parties, avec une première prévue pour le 18 février et une seconde qui était planifiée pour une sortie le 18 mars. Si la première partie ne bouge pas, la seconde est reportée au 15 avril prochain. Ce qui fait pas mal de temps à attendre entre les deux parties, au risque de décourager celles et ceux qui souhaiteraient finalement attendre que le package complet soit disponible.

Un report motivé par l’envie de peaufiner l’expérience sur cette deuxième moitié :

« Cette décision a été prise afin de permettre des optimisations supplémentaires et de donner à l’équipe le temps nécessaire pour peaufiner l’expérience des joueuses et des joueurs et enrichir la narration pour une immersion encore plus profonde dans la suite de l’aventure. Entre les deux lancements, des activités exclusives et interactives seront proposées sur les réseaux sociaux pour engager la communauté. Ces événements seront l’occasion de plonger encore davantage dans l’univers de Lost Records, d’interagir avec la communauté et de partager des moments uniques autour du jeu. »