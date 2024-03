Capcom veut chasser les mauvais esprits

Niché au cœur d’une montagne assiégée par d’effrayants monstres nommés les Ikoku, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se présente comme un jeu d’action et stratégie en solo. Vous incarnez Soh, un jeune homme chargé de délivrer les villageois et de restaurer l’harmonie en collaborant avec Yoshiro, une princesse aux pouvoirs divins, pour éradiquer la corruption qui sévit sur le mont Kafuku.

Le titre se distingue par un cycle jour/nuit dynamique qui influe directement sur le gameplay. Durant le jour, l’accent est mis sur la stratégie : il s’agit de planifier l’assainissement de la région, de secourir les villageois, de leur assigner des tâches et de réparer les défenses en prévision de l’affrontement nocturne.

La nuit venue, vous devez affronter les Ikoku, émergeant des portails « torii » pour s’en prendre à Yoshiro. C’est durant ces moments que vos compétences au combat seront utiles, en protégeant la Miko, en s’adaptant aux circonstances imprévues, en combattant aux côtés des villageois et en maîtrisant les techniques d’épée uniques de Soh.

Le trailer de gameplay fraichement dévoilé vous donne d’ailleurs une bonne idée de ces mécaniques. Capcom annonce également que nous aurons plus d’informations sur le titre lors du Capcom Highlights qui aura lieux demain à 23H59 (heure française).

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sortira durant l’été 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC.