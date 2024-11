Kunitsu-Gami: Path of the Goddess n’est pas un succès pour Capcom, la faute à un marketing trop faible

Quand le marketing ne suit pas

Beaucoup de louanges ont été faites à Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, qui permettait à Capcom de se lancer dans une nouvelle licence toute fraîche avec plein de bonnes idées. Malheureusement, le public n’a pas été au rendez-vous, ou du moins il n’a pas été assez présent. L’éditeur indique que le jeu n’a pas rencontré les résultats espérés, contrairement à Dead Rising Deluxe Remaster, Ace Attorney Investigations Collection et Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics qui ne brillent pas spécialement mais qui sont tous parvenus à atteindre leurs objectifs (propos recueillis par GameBiz et traduit par Automaton).

Et le coupable est déjà tout trouvé. Capcom se blâme lui-même pour cet échec, en indiquant n’avoir pas généré assez de buzz autour de cette sortie avec une compagne marketing trop faible. Sorti en plein du mois de juillet, le titre aurait en effet eu besoin d’un support publicitaire un peu plus grand. Il faut aussi prendre en compte que le jeu a été rendu disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie, ce qui aide normalement le bouche-à-oreille, mais pas dans ce cas précis. Le fait de n’avoir sorti aucune édition physique pour le jeu n’a pas dû jouer en sa faveur non plus.

Une triste nouvelle pour cette nouvelle licence, qui a donc peu de chance de continuer chez Capcom sauf si les ventes sur la durée parviennent à compenser des premiers mois difficiles.