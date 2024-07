Kunitsu-Gami: Path of the Goddess s’offre une démo et prévoit un crossover avec Okami

Un crossover avec un jeu culte pour attirer plus de monde

Ce nouveau jeu d’action repose sur un concept qui n’est pas forcément évident à montrer dans une bande-annonce, étant donné que vous devrez ici rassembler les forces d’un village le jour, tout en préparant vos défenses, pour ensuite combattre des créatures la nuit avec des phases nettement plus orientées action. Mieux vaut tester cela manette en main pour y saisir toutes les subtilités et cela tombe bien, puisque Capcom a profité de son showcase pour sortir une démo de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, qui est maintenant disponible sur PC et les consoles PlayStation et Xbox.

De plus, Capcom veut aussi titiller votre nostalgie avec une collaboration qui colle parfaitement à la direction artistique du jeu. C’est Okami qui sera le premier crossover du titre avec des armes et tenues liées à ce jeu culte, tout comme un thème musical. Une mise à jour gratuite sera proposée au lancement du jeu avec cette collaboration Okami, du moins si toutes les joueuses et joueurs parviennent à récolter 1 milliard de cristaux et trouver 15 maillets chanceux cachés.

Pour rappel, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sortira le 19 juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass