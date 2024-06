Capcom organisera son Capcom Next: Summer 2024 le 2 juillet mais ne parlera pas de Monster Hunter Wilds

Seulement trois jeux au programme

C’est dans la nuit du 1er au 2 juillet à minuit pile que Capcom diffusera son Capcom Next: Summer 2024. Un programme d’une durée de 25 minutes, qui se concentrera sur trois axes principaux. Le premier, Dead Rising Deluxe Remaster, qui a été officialisé à la surprise générale hier. Capcom nous avait indiqué que d’autres informations arriveraient prochainement, et ce sera donc lors de ce showcase. On peut s’attendre à ce que l’éditeur lève le voile sur les plateformes de ce remaster de remaster, tout en indiquant sa date de sortie.

Capcom en profitera également pour faire un tout dernier point sur Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Même pour Capcom, lancer une nouvelle licence est toujours un pari et à quelques jours de la sortie du titre, mieux vaut s’assurer que le public est au courant de ce que proposera le jeu. Enfin, le troisième jeu au programme n’est autre que Resident Evil 7, qui présentera simplement ses versions iOS et Mac.

Seuls ces trois jeux devraient figurer au sein de cette émission. Capcom préfère même être très clair en précisant que Monster Hunter Wilds ne sera pas de la partie. Ne veillez donc pas trop tard s’il s’agit du seul jeu Capcom qui vous intéresse.