KUNAI s’offre une démo gratuite sur PC

Commercialisé le 6 février dernier, KUNAI propose dès aujourd’hui une démo gratuite sur PC via Steam. La version Switch y aura également droit prochainement mais aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Un metroidvania à prix réduit

Développé par TortuleBlaze et édité par The Arcade Crew, ce platformer action-aventure orienté metroidvania permet au joueur d’incarner Tabby, une tablette qui n’est autre que la réincarnation cybernétique d’un guerrier antique. A l’aide de votre intelligence artificielle révolutionnaire, vous devrez balayer vos ennemis les uns après les autres afin de sauver l’humanité.

Notez que KUNAI est disponible à -30% sur PC via Steam jusqu’au 13 avril et sur Switch via l’eShop jusqu’au 19 avril.