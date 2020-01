Kunai: Le metroidvania trouve sa date de sortie sur Switch et PC

Dévoilé en mars 2019, Kunai s’était montré plutôt timide jusqu’ici, ne dévoilant alors aucune information quant à sa sortie. Mais nous en apprenons plus aujourd’hui grâce à un nouveau trailer mettant en scène des combats de boss, et nous dévoilant par la même occasion la tant attendue date de sortie.

Plus que quelques semaines

Le metroidvania de The Arcade Crew et TurtleBlaze nous annonce qu’il sera disponible le 6 février prochain sur Nintendo Switch ainsi que sur PC via Steam. Nous retrouverons donc Tabby, une petite tablette possédée par l’âme d’un ninja, déterminée à mettre fin au règne des robots qui ont envahi ce monde.

Vous pouvez également retrouver notre aperçu de Kunai pour en apprendre plus sur le titre.