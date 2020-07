KUNAI sortira en version physique sur Switch en octobre

Bonne nouvelle pour les collectionneurs, le sympathique KUNAI sorti en février dernier sur PC et Switch aura droit à sa version boîte sur la machine de Nintendo. C’est le distributeur Just for Games qui vient de l’annoncer et qui s’en occupera. Celle-ci laisse échapper quelques détails, un prix et une fenêtre de sortie.

Avec du contenu exclusif

Cette édition physique proposera bien sûr une boîte mais sera aussi accompagnée d’un pin exclusif de Tabby ainsi que plusieurs stickers. Le tout sera distribué par Just for Games sur notre territoire français et sera commercialisé au prix de 34.99€. Pas encore de date précise mais l’on nous donne rendez-vous courant octobre pour sa commercialisation. Une bonne chose pour les collectionner pour ce titre sortira sur Switch et PC en début d’année.