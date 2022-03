Kowloon Nights : L’investisseur de jeux indés signe 8 nouvelles productions

Kowloon Nights, pour ceux qui ne le savent pas, est une boîte de financement de jeux vidéo, une sorte de producteur financier qui accompagne les studios indépendants, en dehors de la case « éditeur ». Kowloon Nights a annoncé aujourd’hui qu’il devenait partenaire pour 8 nouvelles productions à venir.

Quels sont ces nouveaux jeux ?

Kowloon Nights avait déjà auparavant collaboré avec pas mal de productions indépendantes. Ce fut le cas avec Spiritfarer, développé par Thunder Lotus Game, ou encore Sifu (du studio français Sloclap), qui a reçu un succès plus que chaleureux (vous pouvez retrouver tout le portofolio de la fondation sur leur site officiel).

Avec ses investissements, Kowloon Nigths a généré plus de 150 millions de dollars depuis sa création en 2018, un nombre qui fait tourner la tête, mais qui a permis à l’entreprise d’investir ailleurs. Voici la liste de toutes les nouvelles productions soutenues par Kowloon Nights :

Un nouveau projet dit « secret » du studio américain Aggro Crab (Going Under).

Worship un « roguelike inspiré par Pikmin » par Chasing Rat Games (Stuggling).

Techtonica, un jeu de gestion sur une planète alien, en cours de développement par Fire Hose Games (Catlateral Damage).

Un titre inconnu par le studio canadien Kitfox Games (Moon Hunters, Boyfriend Dungeon).

2 nouveaux titres par les australiens de League of Geeks (Armello).

Sword of Symphony, un RPG musical du développeur Stephen Ddungu.

Un projet pas encore annoncé de Dutch studio Webble Games (Havocado).

Le président de Fire Hose Games n’a pas attendu avant d’encenser Kowloon Studios :

« Si vous êtes un développeur indépendant avec de grosses ambitions, vous auriez du mal à trouver un meilleur partenaire financier que Kowloon Nights« .

Sur le papier, Kowloons Nights est une fondation d’investissements parfaite pour les développeurs qui veulent rester indépendants. Les studios cités ci-dessus ont déjà fait leur petit trou dans la sphère vidéoludique indépendante, avec des titres comme MoonHunter, Armello, ou Going Under. On espère que le coup de pouce donné par par Kowloon Nights permettra à toutes ces productions de sortir leur épingle du jeu.