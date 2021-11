Konami retire Metal Gear Solid 2 et 3 des stores, le temps de renouveler les licences de certaines archives

Des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent le fait que Konami serait à l’œuvre sur plusieurs remasters pour la série Metal Gear Solid, et qu’un remake de Metal Gear Solid 3 serait en préparation. En attendant de voir si cela se vérifie ou non, on apprend aujourd’hui que l’éditeur a retiré Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 de nombreuses boutiques en ligne.

Une histoire de droit

Dès aujourd’hui, il n’est plus possible de trouver des copies numériques de ces deux épisodes sur certaines plateformes. Cette action a ensuite été justifiée par l’éditeur, qui affirme alors que ces retraits sont temporaires et que Konami doit effectuer un renouvellement de licence de certains éléments pour la mise en vente de ces deux jeux :

« Nous travaillons actuellement sur le renouvellement de licence pour certaines images d’archives historiques utilisées dans les jeux, par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux de dans les boutiques numériques. »

Les jeux et plateformes concernés sont donc les suivants :

PlayStation 3 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition Metal Gear Solid HD Edition

PS Vita Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition Metal Gear Solid HD Collection

PlayStation Now Metal Gear Solid HD Collection

Xbox 360 Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3

3DS Metal Gear Solid: Snake Eater 3D

GOG.com Metal Gear Solid 2: Substance

NVIDIA SHIELD Metal Gear Solid 2 HD for SHIELD TV Metal Gear Solid 3HD for SHIELD TV



On attend donc maintenant de savoir quand il sera à nouveau possible de se procurer ces titres sur ces plateformes.