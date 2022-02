Konami persiste et signe sur le chemin des NFT, avec d’autres projets en préparation

En dehors des gros rachats de studios et d’éditeurs, 2022 devrait aussi être l’année des NFT, qu’on le veuille ou non. Et si plusieurs s’y sont déjà cassé les dents en se prenant un gigantesque retour de bâton de la part de la communauté, d’autres n’écoutent les plaintes, et continuent leur chemin sans sourciller, à l’image d’Ubisoft et maintenant de Konami.

Tant qu’il y a de l’argent

Konami states that they will continue to sell NFTs going forward "We will also be selling NFTs in an effort to preserve content that has been loved by our customers as commemorative art." (p.9, 'Digital Entertainment')https://t.co/ZQyPGSqwC5 pic.twitter.com/xM9TZbHfqA — Nibel (@Nibellion) February 3, 2022

Dans son dernier bilan financier à date, qui est d’ailleurs excellent pour l’éditeur grâce à sa partie arcade et aux pachinkos, Konami a adressé un mort concernant les NFT, déjà mis en place lors du 35ème anniversaire de Castelvania, et qui permettaient d’échanger ces jetons numériques afin de mettre la main sur la propriété d’images « inédites ». Une opération qui avait fait beaucoup de bruit, mais qui s’était aussi soldée sur un succès pour Konami, avec 162 000 dollars récoltés.

Fort de cette première expérience, on se doutait que l’éditeur n’allait pas faire machine arrière, et c’est désormais acté. Dans son bilan financier, on y trouve la déclaration suivante : « Nous allons aussi vendre des NFT dans le but de préserver le contenu qui a été aimé par nos clients en tant qu’art commémoratif. »

Il faudra maintenant voir comment ces futures opérations vont se dérouler, et si elles auront autant de succès que la première, mais la fin, des NFT est encore loin de nous (malheureusement).