Metal Gear Rising : L’acteur prêtant sa voix à Raiden tease quelque chose autour du jeu, un retour possible ?

Konami semble être enfin disposé à revenir sur le devant de la scène avec des productions un peu plus ambitieuses que ses pachinkos, en témoigne l’officialisation de plusieurs jeux Silent Hill. D’autres licences sont encore en sommeil dans le catalogue de l’éditeur, dont Castlevania et Metal Gear, et si des rumeurs laissent entendre que leur retour est proche, on n’espérait pas un jour retrouver Metal Gear Rising, le spin-off de la célèbre série de Hideo Kojima. Et pourtant, l’interprète de Raiden semble indiquer que des choses se trament en coulisses.

Une suite, un remaster, ou rien de tout cela ?

Stayed tuned for things to be announced in the coming weeks 😉 — Quinton Flynn (@quintonflynn) January 17, 2023

Quinton Flynn est un acteur qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de jeux vidéo, dont Raiden, le protagoniste de Metal Gear Rising: Revengeance.

Sur Twitter, lorsqu’il annonce qu’il offre ses services pour des vidéos personnalisées à destination de ses fans (qui voudraient avoir un message de bon anniversaire par exemple), un internaute demande à Flynn si un Metal Gear Rising 2 pourrait être dans les cartons en vue d’un éventuel Metal Gear showcase, ce à quoi l’acteur répond par :

« Restez à l’écoute concernant les choses qui seront annoncées dans les prochaines semaines ».

De quoi faire lever les sourcils de nombreux fans du jeu d’action, même si on ignore encore ce que l’acteur veut insinuer par là. Les plus optimistes crieront à l’officialisation prochaine d’une suite, les plus mesurés se contenteront d’un remaster (on vote pour le nom « Re-Revengeance »), et les plus pessimistes parieront sur un podcast ou une émission souvenir, parce que c’est apparemment la mode.

Pas d’emballement donc, mais on surveillera toute cette histoire de très près durant ces prochaines semaines, tout en sachant que Konami a redéposé le nom de la marque du jeu il y a deux ans. Ce qui ne veut pas forcément dire que l’éditeur compte à nouveau travailler dessus, mais sait-on jamais.