Alors que le Tokyo Game Show aura lieu en cette fin de mois, les différents éditeurs nous livrent leurs différents plannings concernant les jeux qu’ils présenteront lors de l’événement.

Atelier Ryza 2 à l’honneur

On apprend ainsi de la part de Koei Tecmo que plus de 10 titres seront présents lors de leur événement dédié. On sait déjà qu’Atelier Ryza 2 devrait occuper une place de choix de ce programme avec notamment une présentation live de gameplay. Les 20 ans de la saga Dynasty Warriors devraient également nous apporter du neuf quant à l’avenir de la licence, tandis que des jeux encore non-annoncés seront dévoilés.

Pour résumer, Koei Tecmo sera présent les 26 et 27 septembre, avec une présentation de Atelier Ryza 2 le 26 à 14h (heure française, à cette adresse), un autre jeu sera annoncé une heure plus tard et le lendemain suivra un live dédié à Dynasty Warriors à 8h.