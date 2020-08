Kingdom Hearts: Melody of Memory dévoile son dernier trailer en version longue

Après avoir ouvert le Nintendo Direct Mini surprise qui s’est déroulé hier, Kingdom Hearts: Melody of Memory revient aujourd’hui pour présenter une version un peu plus conséquente du trailer qui a été diffusé hier.

Un best-of musical très complet

Si le trailer que l’on a pu voir hier se concentrait juste sur la Switch et les spécificités de cette version, cette nouvelle bande-annonce s’occupe de présenter le jeu dans sa totalité. On retrouvera donc les musiques de tous les opus de la série, ainsi que de nombreux mondes que l’on a pu visiter en compagnie de Sora et ses amis.

Un mode coop sera présent pour partager cela à deux, et un mode online compétitif permettra de s’affronter en ligne contre joueurs afin de voir qui parvient à faire le plus gros score.

Kingdom Hearts: Melody of Memory sera disponible sur PS4, Xbox One et Switch dès le 13 novembre prochain.