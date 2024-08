Encore un RPG à venir

Officiellement présenté plus tôt dans l’année, Kingdom Come Deliverance II va faire suite au RPG médiéval sorti il y a quelques années. Plus grand, plus ambitieux, plus peaufiné, ce nouveau volet s’annonce bien plus complet. Il faut dire que l’équipe de développement a (énormément) grandit depuis, ce qui, couplé à des ressources plus importantes, leur permettra d’être plus compétitif sur ce nouvel épisode. Épisode qui était attendu pour la fin de l’année 2024, ce qui n’est désormais plus le cas.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It's a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024

En effet, Warhorse Studios vient de confirmer le report du jeu. Cependant, ce décalage s’accompagne de deux bonnes nouvelles : tout d’abord, on a une date de sortie précise logée à février 2025, mais aussi un rendez-vous pour la semaine prochaine, où les développeurs diffuseront environ 20 minutes de gameplay à l’occasion de la Gamescom. Une parfaite opportunité pour voir les avancées de cette suite.

Prenez donc votre agenda : Kingdom Come Deliverance II sera disponible le 11 février 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store. Il y aura un teaser le 20 août, suivi de la séquence de gameplay promise le lendemain et une démo jouable sur place lors du salon allemand. Le collector sera également dévoilé bientôt.