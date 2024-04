Kingdom Come: Deliverance II est officiellement annoncé et arrivera en 2024, les premières infos

Retour au Moyen-Age avec un RPG en monde ouvert réaliste

Malgré quelques soucis durant son lancement en 2018, Kingdom Come: Deliverance a connu un véritable succès grâce à son approche du RPG en monde ouvert très réaliste et surtout très respectueuse de l’histoire. Que ce soit au niveau des costumes, des armes, de la vie quotidienne et même des mécaniques de combat qui se rapprochent beaucoup des techniques de combat médiéval authentiques, le souci du détail historique a été largement salué par les joueurs férus d’histoire.

Partant d’un projet initialement financé sur Kickstarter, les développeurs de Warhorse Studios ont perçu la création d’une suite comme une chance de poursuivre leurs ambitions initiales. C’est ainsi que Kingdom Come: Deliverance II s’est imposé comme une suite logique. Forts de l’expérience acquise avec le premier opus, ils envisageaient de créer un jeu encore plus abouti, répondant davantage aux attentes des nombreux joueurs qui avaient apprécié le concept initial.

Danier Vavra, le réalisateur des deux opus, nous explique que le jeu est en développement depuis 6 ans. L’équipe, qui ne comptait que 11 membres il y a dix ans, a considérablement grandi pour atteindre aujourd’hui 250 personnes travaillant sur ce RPG. Kingdom Come: Deliverance II nous ramène à la région de Bohème du premier opus située en Tchéquie avec pour centre névralgique la ville de Kuttenberg.

Henry, le héros du premier jeu, reprend son rôle et continue sa quête initialement motivée par la vengeance contre ceux qui ont massacré sa famille. Ce deuxième opus suit les péripéties de Henry, cette fois accompagné de son fidèle ami et écuyer, Sir Hans. Cependant, le studio a pris soin d’écrire une histoire qui reste accessible aux nouveaux joueurs qui découvriraient la franchise avec ce dernier jeu.

Des améliorations notables grâce à de plus grandes ambitions

Daniel Vavra nous dévoile que Kingdom Come: Deliverance II sera un jeu plus vaste et plus riche que son prédécesseur grâce à des ressources accrues. Par exemple, mentionne que le premier opus possédait trois heures de cut-scenes, tandis que cette suite en proposera plus de cinq heures. L’histoire sera bien plus longue, plus épique et et l’univers du jeu sera deux fois plus étendu que celui du premier.

Le développement du personnage de Henry offrira également plus de libertés : « Vous pouvez choisir de sauver le monde ou de contribuer à le punir de ses péchés ». Le jeu permettra d’explorer diverses voies, permettant d’incarner un chevalier charmant, un voleur rusé ou même une véritable crapule. Un système de crime enregistrera toutes les actions répréhensibles, pourvu qu’il y ait des témoins.

Les combats, quant à eux, resteront fidèles à l’époque médiévale pour renforcer l’immersion : « Nous voulons que vous sentiez l’épée dans votre main. Nous voulons que vous ressentiez la menace des ennemis sur le champ de bataille. Nous voulons que vous vous battiez pour votre vie ». L’épée ne sera pas la seule arme à disposition, les développeurs ont aussi prévu l’utilisation d’arbalètes et d’armes à feu primitifs.

Un univers médiéval qui dépasse les clichés

Notamment grâce à la ville de Kuttenberg, qui était l’une des villes les plus riches d’Europe grâce à ses mines, Warhorse nous dépeint un monde ouvert plus diversifié avec des coins de nature sauvage, des villages très ruraux et des zones plus urbaines. Le détail qui plaira aux médiévistes est cette intention de dépasser la vision habituelle de cette période de l’histoire souvent très sale, boueux et macabre. On peut donc s’attendre à une ambiance bien plus colorée qui invite à l’exploration.

La musique était également l’un des points fort de Kingdom Come: Deliverance premier du nom. Le compositeur Jan Valta reprend du service avec de nouveaux morceaux qui sont bien parti pour être à la hauteur si l’on se fie à l’extrait que nous avons pu écouter. Cependant, il est regrettable que le studio n’ait pas davantage discuté des améliorations apportées au moteur graphique. D’après les premières images et les informations disponibles, ce nouvel opus utilise le CryEngine de Crytek, visiblement le CryEngine 5, alors que le premier jeu employait une version antérieure. Les nombreux extraits de gameplay semblent assez prometteurs, toutefois nous attendons d’en savoir plus sur le rendu.

Cela ne devrait pas tarder puisque Kingdom Come: Deliverance II est prévu pour cette fin d’année 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.