The King of Fighters XV ajoutera Omega Rugal gratuitement

The King of Fighters XV était présent lors de la Table-Ronde des développeurs japonais de jeux de combat pour annoncer du contenu gratuit qui arrivera la mois prochain.

King of Fighters XV veut vous faire casser vos sticks

Il avait été dataminé mais on ne savait pas exactement comment il rejoindrait le jeu, c’est désormais officiel Omega Rugal sera un DLC gratuit qui rejoindra le cast de KOF 15 le 14 avril. Et forcément, pour rendre hommage à ce boss, SNK l’ajoute avec un nouveau mode qui est un Boss Challenge qui permet de l’affronter dans un combat difficile mais qui permet de débloquer son terrain, sa musique et son costume alternatif.

The King of Fighters XV est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Notre critique est disponible à cette adresse.