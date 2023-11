Une nouvelle version payante au programme

Une nouvelle mise à jour est en chemin pour Killer Instinct, et elle va changer pas mal de choses. Le jeu va d’abord avoir droit à sa version free-to-play sur toutes les plateformes dont sur Xbox. Cette version n’inclura pas tout le contenu du jeu puisque même si on y retrouvera les modes solo et classés, les combattants seront accessibles via une rotation qui changera de manière hebdomadaire. On ne sait en revanche pas quand elle sera disponible.

Si vous souhaitez plutôt payer le prix fort et obtenir tout le contenu, il vous faudra débourser la somme de 29,99 € pour acheter Killer Instinct Anniversary Edition. Une édition qui contient quant à elle tous les combattants sortis à ce jour, ainsi que tous les accessoires en plus. En revanche, vous n’y trouverez pas le contenu de la Definitive Edition, qui comprenant Killer Instict Classic 1 & 2, ainsi que tous les bonus comme les concept arts ou encore les interviews de développeurs. Cette version du jeu sera d’ailleurs retirée de la vente, mais si vous l’avez en votre possession, vous pourrez continuer à la télécharger à nouveau peu importe quand vous le voudrez. Par railleurs, si vous avez acheté la Definitive Edition, vous passerez à l’Anniversary Edition sans payer un centime de plus.

De quoi relancer un peu l’intérêt autour du jeu de combat, surtout avec un patch qui devrait équilibrer un peu plus les affrontements. Vous pouvez consulter le patch note complet de la mise à jour à venir directement sur le site du studio.