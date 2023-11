Killer Instinct Anniversary Edition : La nouvelle version du jeu de combat débarque aujourd’hui

La semaine dernière, on apprenait que le studio Iron Galaxy voyait les choses en grand pour le dixième anniversaire du jeu, notamment avec l’arrivée d’une nouvelle version du titre, qui comprendrait tout le contenu sorti dont les 29 personnages. Aucune date n’avait été donnée, mais ce n’était finalement qu’une question de jours puisque l’on apprend que Killer Instinct Anniversary Edition sera disponible sur Xbox One, Xbox Series et PC (Steam) dès aujourd’hui aux alentours de 21 heures.

Cette mise à jour apportera aussi la version free-to-play du jeu, qui vous permettra de jouer avec un roster limité dont les personnages gratuits changeront toutes les semaines. Un bon moyen pour découvrir la licence sans se ruiner, avant de craquer pour l’Anniversary Edition (qui, on le rappelle, n’inclura pas les bonus de la Definitive Edition).

Exciting news, Combo Breakers: Killer Instinct Anniversary Edition will be available TOMORROW, November 28, at 12PM Pacific!

Check out our latest blog post for a reminder on all the great things coming your way in this update: https://t.co/scmR9rAJ3B pic.twitter.com/SA1ewYdybs

— Killer Instinct (@KillerInstinct) November 27, 2023