Ken et Chun-Li de Street Fighter s’invitent dans le roster de Fatal Fury: City of the Wolves

Donnant-donnant

SNK a profité de l’ouverture du Tokyo Game Show pour nous parler de son premier Season Pass pour Fatal Fury: City of the Wolves. Celui-ci comprendra 5 nouveaux personnages, qui viendront s’ajouter au casting de base comprenant 17 combattants différents. Et les deux premiers dévoilés seront issus d’une autre licence, à savoir Street Fighter.

C’est Ken et Chun-Li qui ont été choisis pour intégrer Fatal Fury: City of the Wolves en tant que DLC. Le blondinet sera le premier contenu téléchargeable au programme et sortira durant l’été 2025, suivi par Chun-Li à l’hivers de la même année (d’autres personnages sortiront entre temps). Aucune image n’a été dévoilée pour le moment concernant ces deux personnages, si ce n’est un key art promotionnel. Après tout, Fatal Fury: City of the Wolves ne sort pas avant plusieurs mois, il faudra donc être patient.

Une édition spéciale comprenant le jeu de base ainsi que le DLC sera vendue au prix de 59,99 €. Pour rappel, Fatal Fury: City of the Wolves sortira le 24 avril 2025 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.