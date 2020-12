Kadokawa Games : Un nouveau jeu et deux remasters en préparation

Pas forcément très populaire dans nos contrées, Kadokawa Games a pourtant forgé ses lettres de noblesse avec des titres comme Metal Max, God Wars Future Past, Demon Gaze ou encore The Lost Child. Dans une rapide interview accordée au magazine japonais Famitsu, le studio nous tease un peu les projets à venir en 2021.

Trois projets en cours

Chaque année, Famitsu regroupe les vœux des développeurs japonais. Yoshimi Yasuda, président de Kadokawa Games, a déclaré qu’il aimerait sortir un nouveau titre et deux remasters : « Nous développons actuellement trois titres, dont deux seront annoncés en 2021. Et si possible, nous sortions aussi ces deux jeux dans l’année. Cela prendra un peu plus de temps mais s’il vous plait, restez patients ».

Il rajoute également que l’équipe derrière la franchise God Wars s’est grandement développée pour devenir un studio avec un grand nombre de personnes. Pour l’instant, on n’en sait pas plus sur ces projets mais l’on peut assez facilement tabler sur God Wars 2, la suite déjà évoquée il y a deux ans. Reste à savoir s’il fera partie du duo de jeux prévus en 2021 ou s’il s’agit du troisième titre en développement pour plus tard.