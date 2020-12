Just Cause Mobile est annoncé avec un premier trailer explosif

Tôt ce matin durant les Game Awards, plusieurs jeux ont été annoncés, et si la plupart s’avèrent être des titres à destination du PC et des consoles, Square Enix a fait honneur au jeu sur mobile en présentant Just Cause Mobile avec un trailer qui sent bon les explosions.

Le grappin au bout des doigts

Ici, pas de Rico Rodriguez, mais un jeu qui sera à la fois solo et multijoueur. Une campagne sera à découvrir dans la peau d’un agent qui devra combattre Darkwater dans un grand monde ouvert, tandis que l’on pourra effectuer des missions en coopération, ou bien participer à des matchs où 10 équipes de trois joueurs s’affrontent jusqu’à la mort.

Naturellement, on retrouvera tout le sel de la série Just Cause, avec des explosions à gogo et l’utilisation du grappin, tout comme l’on reverra des visages iconiques de la saga. Just Cause Mobile devrait être lancé en 2021 sur les plateformes mobiles.