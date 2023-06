Jusant : Un nouveau jeu d’escalade contemplatif annoncé par DON’T NOD, une démo déjà disponible

Plus rien n’arrête DON’T NOD ces derniers temps. Le studio fait déjà l’actualité grâce à la sortie du très sympathique Harmony: The Fall of Reverie, mais il a aussi fait parler de lui tout récemment avec de nouvelles images pour Banishers: Ghosts of New Eden, qui a l’air tout aussi prometteur et très ambitieux. Avec tout cela, on ne s’attendait pas à revoir DON’T NOD parmi les participants au Xbox Games Showcase, et encore moins avec un tout nouveau jeu, lui aussi très alléchant, Jusant.