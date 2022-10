John Carpenter (Halloween) souhaite toujours réaliser un film Dead Space

La licence Dead Space revient après des années d’absence avec un remake très attendu, qui va devoir malgré tout se faire une place aux côtés de The Callisto Protocol, que l’on pourrait presque considérer comme un Dead Space 4. Maintenant que cette série est de nouveau sur le devant de la scène, peut-on espérer que Electronic Arts capitalise un peu plus dessus ? Si jamais l’éditeur cherche à adapter la licence au cinéma, on sait en tout cas qui serait intéressé par le projet.

Un réalisateur très partant pour le projet

Ce n’est pas la première fois que John Carpenter, qui a réalisé le mythique film Halloween (en plus d’avoir composé sa bande-son), exprime son envie de réaliser un film Dead Space.

Mais à l’occasion de la sortie de Halloween Ends, il a été interrogé à propos de ses goûts en matière de jeu vidéo par AV Club. Lorsqu’on lui demande quel jeu il aimerait porter sur grand écran, sa réponse est sans détour :

« Le seul auquel je puisse penser, et je l’ai déjà mentionné, c’est Dead Space. Cela ferait un très bon film. Je pourrais faire ça. »

Rien n’est actuellement en projet chez Electronic Arts, mais l’éditeur sait au moins vers qui se tourner. D’autant plus que l’intéressé est féru de la licence, même de Dead Space 3, un épisode qui a été moins bien reçu que les deux autres.

Durant l’interview, il a aussi exprimé son amour pour Fallout 76 (il faut de tout comme on dit), le dernier Ratchet & Clank ou encore Horizon Forbidden West. Mais pour l’instant, seul Dead Space pourrait le faire passer derrière la caméra pour une adaptation.

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le remake, notez dans vos agendas qu’un livestream présentant du gameplay sera diffusé demain à à 17 heures.