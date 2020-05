Jeux Epic Games Store pour la semaine du 07 au 14 mai

Chaque semaine voit son lot de nouveautés sur l’Epic Games Store. Exit Amnesia : The Dark Descent et Crashland, bonjour Death Coming pour cette nouvelle fournée de jeu-vidéo offert.

Death Coming

Death Coming est un puzzle-game développé et édité par NExT Studios, sorti en novembre 2017 et disponible sur PC ainsi que Nintendo Switch. Vous contrôlerez ici ‘La Mort’ et devrez, à travers des niveaux en vue isométrique, faire un maximum de victimes en effectuant des déplacements d’objets ou interactions avec ceux-ci. Mais vous ne serez pas tout seul et des membres de la ‘Force du Bien’ veilleront afin de vous empêcher de commettre d’horribles meurtres. Le tout dans une ambiance pixel-art du plus bel effet.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !