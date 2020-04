Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle fournée de jeux sur l’Epic Games Store. Et gratuits par dessus le marché ! Après l’excellent For The King qui a été offert la semaine dernière, c’est au tour d’un classique de l’horreur et d’un très bon action-RPG de se faire une place de choix dans votre collection surement déjà bien garnie.

Crashlands

Crashland est un jeu d’aventure de type RPG dans lequel vous devrez établir un camp de base et tenter d’explorer les alentours sans vous faire réduire en bouillie. Dans la même veine que Don’t Starve Together, il faudra ici collecter et stocker des ressources afin de faire progresser votre personnage via un système d’expérience et votre camp. Vous pourrez également crafter votre propre équipement en récoltant et apprenant diverses recettes que vous obtiendrez dans votre quête.

Amnesia : The dark descent

Amnesia : The dark descent, bien que datant de 2010, reste un classique de l’horreur encore aujourd’hui. Vous y incarnerez Daniel qui se réveille dans un château et qui a oublié tous ses souvenirs. La principale mécanique qui distingue Amnesia des autres jeux du genre est la gestion de la santé mentale de notre protagoniste, souvent enclin à des hallucinations si celle-ci décline trop. Il faudra donc jongler habilement entre les différents états de stress de Daniel … en plus du votre.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !