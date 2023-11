Bonne nouvelle, Diablo IV est jouable gratuitement sur Steam pendant une durée limitée

Le jeu est aussi en promotion

Sur Steam, Diablo IV ne semble pas convaincre la communauté puisque les évaluations sur le jeu sont assez moyennes. Pour tenter de séduire un plus large public et dans le cadre des soldes d’automne Steam, une promotion de -40% sur le jeu est déjà active, et ce pour toutes ses éditions. Il est donc possible de mettre la main sur le titre pour 41,99 €, mais si vous souhaitez simplement mettre un orteil dans Sanctuaire sans vous engager, c’est possible.

Dès maintenant et jusqu’au 28 novembre prochain à 19 heures, vous pouvez essayer Diablo IV gratuitement sur Steam. Cet essai est tout de même limité à quelques heures de jeu puisque vous ne pourrez grimper que jusqu’au niveau 20 avec vos personnages. Mais cela vous donnera malgré tout un bon aperçu du titre étant donné que vous pourrez recommencer avec d’autres classes de personnages à l’envie, et cela vous aidera à mieux savoir si cela vaut le coup de prendre le jeu ou non pendant qu’il est en promotion.