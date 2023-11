Diablo IV : Blizzard sonde sa communauté pour savoir si elle est prête à payer une extension jusqu’à 100 dollars

Non ?

Relayé en premier lieu par la chaîne YouTube Bellular News (puis par VG247), ce sondage aurait été envoyé à plusieurs personnes jouant à Diablo IV pour recueillir des informations sur leurs attentes concernant le futur du jeu. L’une de ces questions s’attarde sur le prix potentiel des extensions pour le titre, sans nommer directement Vessel of Hatred.

On pourrait ainsi y voir que l’éditeur propose plusieurs options potentielles allant de 50 à 100 dollars, avec des bundles qui coûteraient de plus en plus cher mais qui contiendraient aussi davantage de bonus.

On y retrouve de l’accès anticipé de quelques jours (somme toute typique aujourd’hui), mais aussi l’accès à une saison bien en avance par rapport au reste de la communauté (ce qui est plus dérangeant), plusieurs Season Pass, des skins en plus, des équipements légendaires ou encore des montures différentes. Gardez en tête que cela ne veut pas dire que c’est ce qu’il sera proposé au lancement de la prochaine extension, mais simplement que Blizzard essaye d’estimer la valeur de ces bonus pour voir à quel prix la communauté est susceptible de craquer. Ce genre de sondage est assez courant, mais les prix donnés en exemple ici ont tout de même de quoi faire lever les yeux au ciel.