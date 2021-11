Le présumé jeu Star Wars de Quantic Dream pourrait s’appeler Star Wars Eclipse

Il y a quelques mois, quelques bruits de couloirs semblaient indiquer qu’un jeu Star Wars était en préparation chez Quantic Dream, plus orienté action que les précédents jeux du studio. Un rumeur probable étant donné l’intérêt de Lucasfilm a vouloir confier sa licence à de plus en plus de studios, et qui continue aujourd’hui de faire parler, notamment via Jeff Grubb de Venture Beat dans son récent podcast, rapporté par Games Radar.

Une annonce en décembre ?

Le journaliste déclare alors que le jeu serait prêt à être montré prochainement, et que cela pourrait potentiellement arriver d’ici la fin de l’année. Forcément, on pense à une présence éventuelle du jeu lors des prochains Game Awards, même si le tout reste hypothétique pour le moment, à moins qu’il ne s’agisse de la date du 14 décembre, où Disney aurait prévu d’annoncer un jeu Star Wars.

Dans le même temps, Grubb affirme que le projet serait pour l’instant nommé Star Wars Eclipse en interne, et que le jeu se situerait dans l’époque de la Haute République. Il s’agit d’une période qui se déroule 200 ans avant les films et qui est plutôt récente chez Disney, avec encore peu d’œuvres qui traitent de cette époque en dehors de romans et de comics.

Evidemment, on mettra les pincettes de rigueur ici, et on tiendra un oeil sur les Game Awards pour voir si ce supposé projet Star Wars se montrera ou non.