Game Awards : Geoff Keighley tease des annonces, avec 40 à 50 jeux présents et de la vraie next-gen

L’année est presque finie, mais avant cela, il reste un dernier gros événement que lequel tous les yeux de l’industrie vont se tourner début décembre. Il s’agit bien entendu des Game Awards, le show organisé par Geoff Keighley et qui prend de plus en plus d’importance au fil des années, au point de devenir l’un, si ce n’est le rendez-vous le plus important de l’année.

Bonne chance pour faire mieux que l’AG French Direct Geoff, bonne chance

L’organisateur de l’événement, Geoff Keighley a accordé une interview qui a été publiée sur le site d’Epic Games, où il tease de nombreuses choses pour cette édition 2021. Pour rappel, cette édition retournera à l’ancienne formule, en présentielle, avec un show composé d’un orchestre et de nombreux invités.

Tout d’abord, il affirme que les Game Awards 2021 représentent le plus gros line-up de l’histoire de la cérémonie, avec près de 40 à 50 jeux présents d’une manière ou d’une autre. Cela ne veut pas dire 50 nouveautés, ni 50 trailers pour autant, étant donné que le show à des à des séquences de publicités.

Il précise alors que des jeux de 2022 et de 2023 seront montrés, avec de beaucoup d’annonces de nouveaux jeux. La PS5 et la Xbox Series seront évidemment les stars du show, et Keighley indique alors que certains jeux présentés montreront vraiment les capacités des machines :

« J’ai toujours l’impression que nous n’avons en quelque sorte qu’effleuré la surface de ce qui est possible de faire sur la PS5 et la Xbox Series X, donc je pense que vous verrez des choses qui sont vraiment assez étonnantes. Nous verrons des images de jeux qui rappelleront aux gens que le meilleur de cette industrie est encore à venir. »

On l’espère. On se donne donc rendez-vous dans la nuit du 9 au 10 décembre pour découvrir tout cela, dans un show qui sera d’ailleurs garanti « sans aucun NFT » selon Keighley, soit un ultime pied de nez à l’organisation de l’E3 qui avait été décriée pour cela.